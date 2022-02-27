Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к скоропалительным выводам

Кому-то для того, чтобы сделать выводы из предложенных им условий задачи, необходимо много времени.

А кто-то принимает решения молниеносно, независимо от того, насколько серьезные последствия он предполагает. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к скоропалительным выводам.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – как самый эмоциональный знак – часто идут на поводу у своих эмоций, которые и подталкивают их к скоропалительным выводам и решениям. На волне хорошего отношения или, наоборот, обиды они могут как решать что-либо в пользу данного конкретного человека, так и, наоборот, во вред ему. О том, что уже завтра их мнение может измениться, они не думают – в данный конкретный момент им кажется, что такого не будет никогда.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев – знак легкий, он его представители не любят затрачивать лишние усилия там, где на их взгляд, они не нужно, а являются пустой тратой сил, энергии и времени. Именно так они поступают, когда им срочно нужно сделать выводы или принять важное решение – выбирают первую пришедшую им на ум идею и решают, что она вполне годится – лучше и не придумать. На то, что просчитать последствия своего поступка хотя бы на шаг вперед, у них не хватает терпения.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы многие считают знаком расчетливым, который долго колеблется, взвешивает все факторы "за" и "против", и только потом принимает решения. На самом деле это не так: представители знака сами не любят свою нерешительность, поэтому используют любую возможность сделать выводы из сложившихся обстоятельств как можно быстрее, чтобы не морочить голову ни себе, ни другим. О том, что последствия часто бывают непредсказуемыми, они думать не хотят.

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