Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к созависимым отношениям

Созависимые отношения не являются приметой нашего времени – желание одного человека раствориться в другом имело место быть всегда.

Просто сейчас, когда психология стала куда более востребованной наукой, чем всегда, о них говорят больше и подробнее. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к созависимым отношениям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы очень часто попадают в созависимые отношения – даже несчастливая первая любовь может стать для них поводов для страданий на всю последующую жизнь, в течение которой они будут разыскивать предмет своей страсти, добиваться от него взаимности, а не получив ответа, рвать только что созданные отношения и отправляться куда глаза глядят – до следующего раза – такой мазохизм вполне в духе представителей этого знака, ведь они, похоже, получает от него удовольствие.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки - настоящие чеховские Душечки: они – в прямом смысле слова – растворяются в том, кого любят, ловят каждое его слово, постоянно его цитируют и живут только его интересами. О том, насколько правильно такое принесение в жертву собственной личности, можно говорить сколько угодно – представители знака вряд ли прислушаются к справедливым замечаниям, у них свое представление о том, какой должна быть правильная любовь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, несмотря на всю присущую им самодостаточность, часто попадают в капкан созависимых отношений. Даже разочаровавшись в любимом человеке, они не могут от него отказаться, продолжая совместное существование и мучая тем самым себя и его. Так, они не станут реагировать на его желание расстаться, придумывая все новые и новые способы зацепиться за то, что, образно говоря, рушится буквально под их пальцами. При этом не стоит говорить им: "Уходи!" - они все равно останутся.