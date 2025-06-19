Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к здоровому питанию

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Содержание Дева Рак Близнецы

Однако связанные с ним ограничения всем даются по-разному: одни болезненно воспринимают отказ от любого — даже очень маленького — кусочка чего-нибудь вкусного, другие практически не ощущают каких-либо неудобств — здоровье для них превыше всего. Астролог Людмила Булгакова назвали знаки Зодиака, склонные к здоровому питанию.

Дева

Девы любят хорошую еду и знают в ней толк, но, если им по какой-то причине нужно сесть на диету или перейти на здоровый образ жизни, они сделают это легко и без проблем. При этом они, являясь гениями кулинарии, даже болезные продукты приуготовят так вкусно, что их можно будет съесть с тарелкой.

Рак

Раки готовы жертвовать вкусовыми качествами употребляемых ими в пищу продуктов ради их пользы, поэтому отказываются от соли, сахара и приправ, делая еду пресной. При этом заботятся представители знака не только — и не столько — о себе, сколько о членах свое семьи — особенно пожилых людях и детях.

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Близнецы

Близнецы, составляя рацион, думают не только о здоровье, но и о внешности, поэтому легко исключают из них продукты, традиционно считающиеся вредными. Овощи, крупы и мясо представители знака предпочитают есть в натуральном виде, ни с чем не смешивая, ни в коем случае не добавляя масло — даже растительное.

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