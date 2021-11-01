Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны верить в конспирологию

Конспирологические теории – так называемые "теории заговора" – порой являются единственными ответами на вопросы, которые ставят нас в тупик.

Вот только одни склонны искать их в любых ситуациях, считая, что во всех человеческих бедах – в том числе и буйствующем сейчас коронавирусе – виноваты некие "таинственные силы", другие же это категорически отрицают, объясняя все реальными причинами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны верить в конспирологию.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – так уж они устроены – считают, что мир развивается не сам по себе, а под воздействием некой силы, которой подвластно абсолютно все. Конспирологические теории, которыми увлекаются представители знака, в их мировоззрении не противоречат одна другой, а напротив, тесно переплетаются и дополняют "реальность", в которой они существуют. Впрочем, то, что его можно вкратце охарактеризовать известным слоганом "кругом враги, кругом засада", их ничуть не смущает – напротив, так гораздо интереснее.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, носители здравого смысла, тем удивительнее их склонность верить в "теории заговора", которые якобы стоят за любыми серьезными событиями общемирового характера. Оно читают множество статей – в том числе и псевдонаучных – которые присылают им друзья и знакомые, и в каждой находят что-то, что убеждает их в реальности существования разного рода конспирологических теорий. Со временем они и сами начинают разыскивать подобного рода публикации и убеждать других в том, что заговоры против человечества существуют.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи одним из самых впечатлительных знаков Зодиака, ищут виноватых в своих собственных – незначительных – неурядицах, а уж искать "злую руку" в глобальных – мировых – проблемах им и сам бог велел. Главное для представителей знака – не брать на себя ответственность за то, что с ними происходит на всех уровнях: они гораздо спокойнее и увереннее себя чувствуют, когда считают, что в случившемся виноват кто-то другой, а не они сами – так им не придется ни за что отвечать.

Читайте также:

Астрологи назвали самые романтичные знаки Зодиака

Какие знаки Зодиака притягивают деньги

Больше гороскопов ищите в разделе "Астрология"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку