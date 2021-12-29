Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны все преувеличивать

Как известно, все люди – разные, и их отличает друг от друга масса свойственных им качеств.

Одно из них – наше отношение к окружающей действительности: кто-то относится ко всему, что происходит вокруг, с безразличием, а кто-то все преувеличивает, делая слона из любой мухи. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны все преувеличивать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как самый мнительный знак Зодиака, склонны принимать во внимание – и, одновременно, близко к сердцу – любые слова и действия окружающих их людей. Любую мелочь они рассматривают буквально под увеличительным стеклом, придавая ей те качества, которых изначально у нее не было. В результате, событие или высказывание обрастает подробностями, как летящий с горы шар – снегом, и представителям знака всерьез начинает казаться, что их – словом или делом – обидели и оскорбили.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы все делают с присущим им размахом, и их отношение к происходящему вокруг них не является исключением. Стоит им заподозрить, что кто-то из окружающих хочет их обидеть, даже если на самом деле это не соответствует реальности, как они, преувеличив значение этого намерения, начинают яростно мстить ни в чем не повинному человеку. Они начинают рвать и метать, обрушивая на его голову все громы и молнии, а впоследствии, убедившись, что повод для ярости не стоил и выеденного яйца, скорее всего, даже не извинятся за свое поведение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которых с полным правом можно отнести к племени «великих самоедов», не только умеют, но и любят себя накручивать. Столкнувшись с какой-то неприятностью, они тут же начинают с ней «работать»: придумывать варианты развития ситуации – один другого страшнее, делать неожиданные выводы из, казалось бы, безобидных слов и действия, и всласть переживают из-за этого. Мысленно доведя случившееся до абсурда – образно говоря, достигнув дна, представители знака больше никогда к ней не возвращаются.

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