Астролог назвал знаки Зодиака, которые скрывают свои чувства от посторонних глаз

Во времена социальных сетей события жизни большинства из нас, а заодно и чувства, которые мы испытываем, скрыть практически невозможно.

Но далеко не все хотят, чтобы их душевные переживания и интимные моменты их существования стали всеобщим достоянием. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые скрывают свои чувства от посторонних глаз.

Козерог

Козероги кажутся окружающими сухими, а порой и бездушными людьми, поскольку не только равнодушны к переживаниям других, но и собственных совершенно не имеют. На самом деле в душе представители знака так же ранимы, как и другие, просто стараются это скрывать, считая слабостью.

Дева

Девы иногда бывают так холодны, что наводят на мысль – как минимум – о мороженом, поэтому кажется, что они вообще не испытывают никаких чувств. В действительности страсти в их душе бушуют нешуточные, но окружающим, на их взгляд, об этом знать не следует.

Стрелец

Стрельцы только кажутся людьми, у которых душа нараспашку. На самом деле эти главные оптимисты гороскопа очень боятся, что что кто-то заподозрит: у них – как и у всех остальных – тоже существуют проблемы, поэтому делают хорошую мину даже при очень плохой игре.

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