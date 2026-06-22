Астролог назвал знаки Зодиака, которые скрывают внутренние страсти под маской равнодушия

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Кто-то импульсивно и экспрессивно, кто-то — спокойно, почти равнодушно, но это не значит, что в душе они не переживают по поводу происходящего.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые скрывают внутренние страсти под маской равнодушия.

Дева

Девы — пожалуй, самый закрытый знак Зодиака: они выглядят настоящими Снежными королевами, которые, кажется, ничего не принимают близко к сердцу. Но под маской равнодушия и отстраненности они скрывают бурные — иногда откровенно негативные — страсти, о которых окружающие порой и не подозревают.

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Козерог

Козероги производят на окружающих впечатление спокойных и малоэмоциональных, а иногда и откровенно скучных людей, которые не способны испытывать яркие эмоции. Но те, что хорошо с ними знаком, прекрасно знают: это не так, просто они боятся открывать кому-либо свою душу, опасаясь, что им сделают больно.

Телец

Тельцы — люди настолько сдержанные и спокойные, что иногда кажутся заторможенными. По их лицу, лишенному каких-либо эмоций, бывает очень трудно определить, о чем они сейчас думают и что чувствуют. Но это не значит, что они ничего не испытывают — напротив, под маской равнодушия у них часто скрывается целая эмоциональная буря.

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