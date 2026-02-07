Гороскоп / © Credits

Но есть и те, кто испытывает его чаще других, а, значит. можно считать его качеством — прямо скажем, не самым приятным — их характера.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые смотрят на всех сверху вниз.

Лев

Львы, в подсознание которых «зашита» уверенность в собственном высоком происхождении, воспринимают окружающих как людей, призванных им служить. При этом, они довольно церемонно и вежливо общаются с «обслуживающим персоналом2, но сути дела это не меняет — они сморят на них сверху вниз.

Скорпион

Скорпионы презирают далеко не всех — к значительной части своего окружения они относятся с уважением. Но если человек не хочет что-то делать для того, чтобы жить лучше — учиться, работать, достигать профессиональных и карьерных высот, представители знака не считают их ровней.

Дева

Девы, как представители самого брезгливого знака зодиакального круга, презирают тех, кто не вписывается в их представление о чистоплотности — причем, чаще всего это касается не физической, а моральной ее стороны. С такими людьми они, как правило, не церемонятся, сокращая общение с ними до возможного минимума.

