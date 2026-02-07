- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 513
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые смотрят на всех сверху вниз
Презрительное отношение к окружающим — точнее, высокомерие — вещь ситуативная, и в различных ситуациях может быть присуща всем.
Но есть и те, кто испытывает его чаще других, а, значит. можно считать его качеством — прямо скажем, не самым приятным — их характера.
Астролог назвал знаки Зодиака, которые смотрят на всех сверху вниз.
Лев
Львы, в подсознание которых «зашита» уверенность в собственном высоком происхождении, воспринимают окружающих как людей, призванных им служить. При этом, они довольно церемонно и вежливо общаются с «обслуживающим персоналом2, но сути дела это не меняет — они сморят на них сверху вниз.
Скорпион
Скорпионы презирают далеко не всех — к значительной части своего окружения они относятся с уважением. Но если человек не хочет что-то делать для того, чтобы жить лучше — учиться, работать, достигать профессиональных и карьерных высот, представители знака не считают их ровней.
Дева
Девы, как представители самого брезгливого знака зодиакального круга, презирают тех, кто не вписывается в их представление о чистоплотности — причем, чаще всего это касается не физической, а моральной ее стороны. С такими людьми они, как правило, не церемонятся, сокращая общение с ними до возможного минимума.
