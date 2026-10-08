Астролог назвал знаки Зодиака, которые, собираясь в поездку, обязательно что-нибудь забудут

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Чтобы этого избежать, можно использовать самые разные способы: заранее — за несколько дней до отъезда — складывать все необходимое в одном месте, или составить подробный список ого, что может понадобиться в дороге, но помогает это не всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые, как бы тщательно они ни собирались в поездку, обязательно что-нибудь забудут.

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Рыбы

Рыбы, куда бы они ни ехали, всегда опережают события: пока представители знака собирают чемодан дома, в мечтах они уже находятся в поезде, а, возможно, и на берегу моря или улицах одного из европейских городов. Неудивительно, что в результате они обязательно что-нибудь забывают, и хорошо, если такую вещь можно купить в отеле или ближайшем к нему киоске.

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Овен

Овны всегда спешат, и сборы в поездку — как короткую, так и продолжительную — в этом смысле не исключение. Как правило, когда они прибегают домой за багажом, у них остается буквально за пять минут до того времени, когда уже должны его покинуть. В результате мечутся из комнаты в комнату, бросая в чемодан все подряд, и обязательно что-то забывают.

Водолей

Водолеи — в силу постоянной сосредоточенности на креативных идеях, которые занимают их гораздо больше, чем реальность — о том, чтобы ничего не забыть, не думают вообще. Именно по этой причине они забывают вещи, которые им будут необходимы, зато берут то, что совсем не нужно — иногда это может оказаться что-то очень важное — например, банковские карты.

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