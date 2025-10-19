- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 399
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые сохраняют спокойствие в любой ситуации
Такие люди — как островки спокойствия и стабильности в любых — особенно эмоциональных ситуациях и страстных отношения.
Когда другие впадают в панику и истерику, что в большинстве случаев понятно и оправдано, они демонстрируют редкое хладнокровие и выдержку. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сохраняют спокойствие в любой ситуации.
Телец
Тельцы — как яркие представители стихии Земли — спокойны и основательны: пока другие бегают и суетятся, они спокойно «переживают» ситуацию, как траву на лугу, а потом наносят один-единственный, но прямой и точный «удар», после чего все становится на свои места.
Весы
Весы и рады бы реагировать эмоционально, но не могут: их постоянные колебания приводят к тому, что они в течение продолжительного времени не понимают, к какому ситуативному «берегу» прибиться, а на окружающих это производит впечатление хладнокровия и спокойствия.
Козерог
Козероги умеют сохранять спокойствие настолько хорошо, что кажутся окружающим людьми со стальными нервами. В душе они переживают любую ситуацию так же эмоционально, как и все остальные, но их внешняя холодность производит на окружающих успокаивающее впечатление.
