Астролог назвал знаки Зодиака, которые сохраняют спокойствие в любой ситуации

Когда другие впадают в панику и истерику, что в большинстве случаев понятно и оправдано, они демонстрируют редкое хладнокровие и выдержку. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сохраняют спокойствие в любой ситуации.

Телец

Тельцы — как яркие представители стихии Земли — спокойны и основательны: пока другие бегают и суетятся, они спокойно «переживают» ситуацию, как траву на лугу, а потом наносят один-единственный, но прямой и точный «удар», после чего все становится на свои места.

Весы

Весы и рады бы реагировать эмоционально, но не могут: их постоянные колебания приводят к тому, что они в течение продолжительного времени не понимают, к какому ситуативному «берегу» прибиться, а на окружающих это производит впечатление хладнокровия и спокойствия.

Козерог

Козероги умеют сохранять спокойствие настолько хорошо, что кажутся окружающим людьми со стальными нервами. В душе они переживают любую ситуацию так же эмоционально, как и все остальные, но их внешняя холодность производит на окружающих успокаивающее впечатление.

