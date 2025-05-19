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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
289
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые создают уют, где бы они ни находились

Достичь серьезных достижений в бизнесе и профессии можно, только имея за спиной крепкий и надежный «тыл», то есть, собственный дом.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Если в нем запустение или строгая и стерильная — практически больничная — атмосфера, в нем вряд ли удастся полноценно восстановиться после рабочего дня, поэтому нам так важен комфорт и уют. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые создают вокруг себя уют, где бы они при этом ни находились.

Рак

Раки — самый семейный, а потому самый домовитый знак Зодиака, и они ведут себя соответствующим образом. Где бы они ни находились — в гостинице или даже в поезде, — вокруг них всегда уютная домашняя обстановка с тканевыми салфетками, безделушками или вазочками с цветами — в общем, как дома.

Дева

Девы никогда и нигде не пренебрегают правилами уюта: даже в походных условиях они не станут есть за голым столом — обязательно накроют его скатертью и использовать щербатые тарелки и оловянные столовые приборы. То же самое можно сказать и об обстановке дома, который у них всегда обставлен со вкусом.

Рыбы

Рыбы много внимания уделяют комфортной домашней обстановке, правда, акцент они делают не столько на обстановке, сколько на вкусной еде. По их мнению, жилье может быть неидеально убрано, но в нем должно пахнуть вкусной — собственноручно приготовленной — пищей, и это — самое главное условие уюта.

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Дата публикации
Количество просмотров
289
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