Астролог назвал знаки Зодиака, которые создают уют, где бы они ни находились

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Содержание Рак Дева Рыбы

Если в нем запустение или строгая и стерильная — практически больничная — атмосфера, в нем вряд ли удастся полноценно восстановиться после рабочего дня, поэтому нам так важен комфорт и уют. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые создают вокруг себя уют, где бы они при этом ни находились.

Рак

Раки — самый семейный, а потому самый домовитый знак Зодиака, и они ведут себя соответствующим образом. Где бы они ни находились — в гостинице или даже в поезде, — вокруг них всегда уютная домашняя обстановка с тканевыми салфетками, безделушками или вазочками с цветами — в общем, как дома.

Дева

Девы никогда и нигде не пренебрегают правилами уюта: даже в походных условиях они не станут есть за голым столом — обязательно накроют его скатертью и использовать щербатые тарелки и оловянные столовые приборы. То же самое можно сказать и об обстановке дома, который у них всегда обставлен со вкусом.

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Рыбы

Рыбы много внимания уделяют комфортной домашней обстановке, правда, акцент они делают не столько на обстановке, сколько на вкусной еде. По их мнению, жилье может быть неидеально убрано, но в нем должно пахнуть вкусной — собственноручно приготовленной — пищей, и это — самое главное условие уюта.

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