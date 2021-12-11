Астролог назвал знаки Зодиака, которые становятся хорошими руководителями

Далеко не каждый – даже очень хороший и компетентный – сотрудник может руководить компанией, в которой работает.

Для начальственной работы необходимы не только знания, умения и опыт, но и организаторский способности. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые становятся хорошими руководителями.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – люди практичные и прагматичные, поэтому им вполне под силу разработать тактику и стратегию подразделения, которым руководят – от маленькой фирмы до огромной компании. Присущее им хладнокровие и объективность способствуют тому, что они не отвлекаются на эмоции, которые могли бы помешать им сосредоточиться на выполняемых задачах. К тому же они умеют находить сотрудников, которым можно доверять, а потому и делегировать свои полномочия.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны становятся эмоциональными и энергичными руководителями, которые могут повести подчиненных и словом, и делом. На планерках и пятиминутках они произносят зажигательные речи, а потом работают за двоих, показывая положительный пример тем, кто находится рядом. Подчиненные таких руководителей, как правило, уважают, а некоторые ими даже восхищаются, поэтому им несложно руководить даже очень большим и сложным коллективом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, хоть и производят впечатление раздолбаев, будучи облеченными властью и назначенными на серьезный пост, довольно быстро превращаются в замечательных руководителей, которым можно доверить самые серьезные дела. Причем они быстро учатся любому новому делу, поэтому их можно назначать на любой участок – даже в той сфере, с которой они до этого никогда не имели дела. К тому же они умеют держать все и всех под контролем – у них не забалуешь.

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