Астролог назвал знаки Зодиака, которые становятся невыносимыми в старости 

С тем, что с годами все мы меняемся, никто спорить не будет – данный факт доказательств не требует.
Как, впрочем, и тот, что зачастую изменения происходят не в лучшую сторону. Но есть те, кто с возрастом буквально перерождается и становится совершенно непохожим на человека, которого мы знали в юности или в зрелые годы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в старости становятся совершенно невыносимыми для окружающих.
Близнецы
Близнецы, которые в любом возрасте достают окружающих их людей своей двойственностью и неоднозначностью, в старости возводят свои негативные качества в абсолютную степень. Требуя в данный момент одно, а уже через пять минут – совсем другое, они доведут до бешенства даже самых терпеливых людей – родных или сиделку.
Рак
Раки, страдающие плаксивостью и приступами хандры, с возрастом становятся настоящими нытиками, которых не устраивает абсолютно все – они находят повод для истерик даже там, где другие ищут – и обретают – радость. Жить рядом ними, когда они достигают преклонного возраста, очень трудно.
Овен
Овны, которые всегда вели активный образ жизни, добиваясь поставленных целей во всех сферах своего существования, с возрастом теряют не только необходимые для этого силы, но и интерес к любым видам деятельности. Неудивительно, что возникшую в результате пустоту они заполняют придирками по отношению к окружающим их людям.
Читайте также:
- Нептун в Овне в 2025-2039 годах: что принесет нам этот период
- Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года: что нас ждет в это время
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м