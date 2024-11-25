Астролог назвал знаки Зодиака, которые становятся невыносимыми в старости 

С тем, что с годами все мы меняемся, никто спорить не будет – данный факт доказательств не требует.

Как, впрочем, и тот, что зачастую изменения происходят не в лучшую сторону. Но есть те, кто с возрастом буквально перерождается и становится совершенно непохожим на человека, которого мы знали в юности или в зрелые годы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в старости становятся совершенно невыносимыми для окружающих.

Близнецы

Близнецы, которые в любом возрасте достают окружающих их людей своей двойственностью и неоднозначностью, в старости возводят свои негативные качества в абсолютную степень. Требуя в данный момент одно, а уже через пять минут – совсем другое, они доведут до бешенства даже самых терпеливых людей – родных или сиделку.

Рак

Раки, страдающие плаксивостью и приступами хандры, с возрастом становятся настоящими нытиками, которых не устраивает абсолютно все – они находят повод для истерик даже там, где другие ищут – и обретают – радость. Жить рядом ними, когда они достигают преклонного возраста, очень трудно.

Овен

Овны, которые всегда вели активный образ жизни, добиваясь поставленных целей во всех сферах своего существования, с возрастом теряют не только необходимые для этого силы, но и интерес к любым видам деятельности. Неудивительно, что возникшую в результате пустоту они заполняют придирками по отношению к окружающим их людям.

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