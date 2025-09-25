- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые стараются угодить всем, забывая при этом о себе
В желании сделать что-то приятное другим людям нет ничего плохого, если только оно не заходит слишком далеко.
Не стоит переступать черту, за которой желание сделать доброе дело переходит в угодничество — вряд и такое поведение будет способствовать повышению самооценки. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стараются угодить всем, забывая при этом о себе.
Рыбы
Рыбы видят свое предназначение в том, чтобы делать добрые дела, поэтому к ним за этим обращаются все кому не лень, злоупотребляя отзывчивостью представителей знака. В результате чужие проблемы отнимают у них гораздо больше времени, чем собственные, если у них вообще хватает времени на последние.
Весы
Весы категорически не умеют отказывать, когда их о чем-то просят, впрочем, когда не просят — тоже. Представители знака стараются угодить всем без исключения — особенно если речь идет о представителях противоположного пола, откровенного пренебрегая при этом как собственными интересами, так и потребностями своей семьи.
Близнецы
Близнецы часто становятся жертвами собственной двойственности — так, сегодня они, поддавшись чужим уговорам, могут пожертвовать собственными интересами. Правда, уже завтра они почувствуют себя обманутыми и будут жалеть о собственной доброте, что может испортить им настроение всерьез и надолго.
Лунный гороскоп на 22-28 сентября: рекомендации на каждый день недели