Астролог назвал знаки Зодиака, которые стараются угодить всем, забывая при этом о себе

Не стоит переступать черту, за которой желание сделать доброе дело переходит в угодничество — вряд и такое поведение будет способствовать повышению самооценки. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стараются угодить всем, забывая при этом о себе.

Рыбы

Рыбы видят свое предназначение в том, чтобы делать добрые дела, поэтому к ним за этим обращаются все кому не лень, злоупотребляя отзывчивостью представителей знака. В результате чужие проблемы отнимают у них гораздо больше времени, чем собственные, если у них вообще хватает времени на последние.

Весы

Весы категорически не умеют отказывать, когда их о чем-то просят, впрочем, когда не просят — тоже. Представители знака стараются угодить всем без исключения — особенно если речь идет о представителях противоположного пола, откровенного пренебрегая при этом как собственными интересами, так и потребностями своей семьи.

Близнецы

Близнецы часто становятся жертвами собственной двойственности — так, сегодня они, поддавшись чужим уговорам, могут пожертвовать собственными интересами. Правда, уже завтра они почувствуют себя обманутыми и будут жалеть о собственной доброте, что может испортить им настроение всерьез и надолго.

