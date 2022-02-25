Астролог назвал знаки Зодиака, которые стоят на своем до конца

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стоят на своем до конца

Кто-то прислушивается к чужим доводам, меняет точку зрения и признают ошибку, а кто-то, даже понимая, что не прав, все равно с пеной у рта доказывает свою правоту. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стоят на своем до конца.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов практически невозможно переупрямить – они будут доказывать свою правоту во что бы то ни стало. Причем они охотно ввязываются в спор, доводят его до кульминации и как будто бы воображаемыми рогами упираются в стену своей "правоты" – сдвинуть их с места просто так не получится. Они так и останутся при своем мнении, даже если вы приведете им массу доказательств их неправоты, они их не услышат, а то и вовсе отреагируют агрессивно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, несмотря на присущую им интеллигентность и кажущееся отсутствие азарта, заядлые спорщики: они активно участвуют в выяснении отношений относительно того, кто прав, а кто нет. Даже будучи изначально неправыми, они все равно будут придерживаться своей точки зрения, и, более того, чем быстрее истина начнет уходить у них из-под ног, тем активнее они станут ее отстаивать. Но самое интересное, что пройдет совсем немного времени и они отрекутся от нее, доказывая, что высказывали противоположное мнение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, доказывая свою правоту, используют все возможные средства: они могут сохранять спокойствие, спорить цивилизованным образом и, наоборот, кричать и даже обзывать своих оппонентов, которые пытаются привести им свои доводы. Представители знака могут прекратить спор, но это ни в коем случае не значит, что они смирились. Напротив, они затаятся, упорствуя в своих заблуждениях, чтобы при первом удобном случае снова высказать ту точку зрения, которую они считают единственно правильным.

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