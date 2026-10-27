Астролог назвал знаки Зодиака, которые страшны своей импровизацией

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Последние умеют нас удивлять, поскольку ведут себя совсем не так, как мы от них ожидаем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые страшны своей импровизацией.

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Водолей

Водолеи, будучи самым непредсказуемым знаком Зодиака, обладают еще и редкими креативными способностями, поэтому любую мысль они превращают в творческую идею, которая, в свою очередь, позволяет им принимать смелые — и неординарные — решения, которых окружающие от них не ожидают.

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Стрелец

Стрельцы и сами не знают, чего от себя ожидать: так, они могут пойти на чашку кофе с подругой, а утром проснуться в гостинице незнакомого города. При этом они иногда совершенно не помнят того, как они там оказались, ни то, что случилось с ними до этого. Те, у кого в друзьях есть представители знака, никогда этому не удивляются.

Близнецы

Близнецы, которые, принимая решение по любому вопросу, всегда колеблются между двумя разными вариантами, часто — неожиданно даже для себя — выбирают третий, который удивляет всех без исключения. Что до самих представителей знака, то они на вопрос, что это, собственно, было, отвечают: озарение!

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