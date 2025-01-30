Астролог назвал знаки Зодиака, которые страшны в гневе

Гнев разных жизненных ситуациях свойственен каждому из нас – случается, что иначе выразить свои чувства невозможно.
Только у одних такая «болезнь» протекает в легкой форме и быстро проходит, а другие в таком состоянии могут быть – в прямом смысле слова – опасны для окружающих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые страшны в гневе.
Телец
Тельцы долго терпят выходки людей, которые испытывают их на прочность. Но уж если их внутренняя «пружина», не выдержав давления, распрямится, они становятся опасными для окружающих: «взрыв», возможный в таком случае, смете все на своем пути – в таком случае лучше держаться от них подальше.
Овен
Овны страшны своей вспыльчивостью в любом состоянии – не обязательно дожидаться, когда они впадут в состояние гнева, но уж если оно случится, гром и молния окружающим обеспечены. Правда – к счастью для последних – вспышки ярости у представителей знака непродолжительны, они быстро успокаиваются.
Скорпион
Скорпионы, как бы сильно вы их ни довели, в бешенство – с резкими движениями, беготней и криками – как правило, не впадают, но это не делает их реакцию безопасной для окружающих. Гнев представителей этого знака – холодный, они предпочитают немного подождать, но 2ответ» их обидчик запомнит надолго.
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