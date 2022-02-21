Астролог назвал знаки Зодиака, которые теряются в незнакомой обстановке

Оказавшись в незнакомой обстановке, каждый из нас ведет себя так, как свойственно только ему.

Кто-то чувствует себя как рыба в воде, а кто-то – ощущает себя не в своей тарелке: становится скромным и застенчивым, замыкается в себе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые теряются в незнакомой обстановке.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раков лучшим местом является их собственный дом, в котором они чувствуют себя защищенными – "мой дом – моя крепость" – и комфортно, а вот необходимость покинуть свою "раковину" часто становится для представителей знака стрессом. Если же говорить о многолюдной вечеринке или любом другом массовом мероприятии, где все непонятно и незнакомо, то тут они могут испытывать настоящий ужас – неудивительно, что для них главное – дождаться времени, когда можно будет сбежать домой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не очень хорошо себя чувствуют в незнакомой обстановке, поскольку они не очень гибки в отношениях и не сразу вписываются в новую ситуацию, чувствуя себя инородным телом в недружелюбной – а порой и агрессивной – среде. Это не касается случаев, когда они попадают в давно известное им место, в компанию людей, с которыми им доводилось общаться раньше – тут представители этого сдержанного знака даже могут веселиться наравне со всеми. Однако они чаще всего отказываются появляться в компаниях, в которых никого не знают.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб, оказавшихся в незнакомой обстановке, больше всего напрягает необходимость общаться с неизвестными им людьми. Они не сразу находят общий язык с окружающими, особенно если видят их в первый раз. Натянутые фразы "о природе и о погоде" только усугубляют в таких случаях ситуацию, поскольку даю понять, что собеседникам просто не о чем говорить – не начнешь же разговор сразу же со своих интересов, это будет выглядеть нелепо. Впрочем, если они все-таки нащупают общую тему, их от нового знакомого уже не оторвешь.

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