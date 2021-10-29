Астролог назвал знаки Зодиака, которые тратят много денег на путешествия

Путешествовать можно по-разному: кого-то вполне устроит автостоп и хостел, а кому-то нужен билет в бизнес-класс и номер в пятизвездочной гостинице.

Далеко не все готовы выложить за свой отдых или экскурсионную поездку много денег, но есть люди, которые лучше никуда не поедут вообще, чем откажут себе в комфорте. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые тратят много денег на путешествия.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы уверены, что окружающая их действительность должна отвечать их королевскому статусу – то есть, была роскошной во всех отношениях. Самолет только бизнес-класса, гостиница – только самая дорогая, рестораны – только самые модные. Вслед за героинями рекламного ролика знаменитого косметического бренда они готовы воскликнуть: "Мы этого достойны". Им и в голову не может прийти, что все это можно получить за меньшую цену, тогда они почувствуют себя, уж извините за выражение, лохами.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам не важен пафос – им нужен комфорт, за который они готовы платить, каким бы дорогим он ни был. В любом путешествии им нужно прежде всего получить удовольствие, а оно возможно, только если им будет максимально удобно и вкусно. В этом смысле представители знака не гонятся за модой – так, они готовы пообедать в простеньком ресторанчике, если знают, что там готовят по-домашнему вкусно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы ждут от путешествий прежде всего эстетических удовольствий: они должны посетить максимум музеев и театров, что в наше время является не самым дешевым удовольствием, не говоря уже о "сувенирах" в виде альбомов по искусству, которые могут опустошить любой кошелек. Домой они возвращаются нагруженные этим добром, как верблюды, и при этом совсем не жалеют о потраченных деньгах – удовольствие, которое они испытывают, перелистывая страницы и предаваясь воспоминаниям, ни с чем нельзя сравнить.

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