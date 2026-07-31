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Астролог назвал знаки Зодиака, которые требуют от окружающих восхищения
Каждому из нас приятно, когда нас оценивают по достоинству, отмечая то, что выгодно отличает нас от других людей.
Но, если большинство из нас довольствуется комплиментами, высказанными по факту, то есть и те, кто хочет слышать их постоянно — без перерывов на обед, выходные и отпуск.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые требуют от окружающих восхищения.
Лев
Львы — кто сознательно, а кто и неосознанно — ощущают себя главным знаком зодиакального круга: в душе они уверены, что являются особами королевской крови. Они считают, что достойны восхищения во всем, и очень плохо себя чувствуют, если в течение дня не получили ни капли внимания в виде восторженных взглядов и комплиментов.
Весы
Весы достаточно скромны в отношениях с окружающими, но это не значит, что они равнодушны к оценке, которую те им дают. Мягко и незаметно, но при этом методично они считывают впечатление, которое производят на других, при этом особое впечатление они стремятся производить чисто внешне, поскольку любят, когда восхищаются их вкусом.
Стрелец
Стрельцов не назовешь нарциссами, которые требуют постоянного поклонения своей особе, но и совсем обойтись без него не могут. Восхищение, если можно так выразиться, окрыляет представителей знака: услышав комплименты, они способны так вдохновиться, что свернут горы — прежде всего, в профессиональном отношении.
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