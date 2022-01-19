Астролог назвал знаки Зодиака, которые тщательно следят за состоянием ногтей

Правда, даже среди "дельных людей" кто-то заботится о "красе ногтей" больше, а кто-то – меньше: у первых они всегда в безупречном состоянии, а вторых можно встретить без маникюра, а то и вовсе с неровно обрезанными ногтями.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые тщательно следят за состоянием своих ногтей.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы скорее отгрызут себе ногти, чем выйдут из дома без маникюра, ведь без него их образ, над которым они работают долго и тщательно, не будет законченным. Впрочем, они следят не только за красотой, но и за здоровьем своих рук, смазывая их специальными кремами и мазями, делая для них ванночки и парафиновые обертывания. Ну а прибавив к этому художественную роспись, которую они делают – причем зачастую самостоятельно – можно понять, каким совершенством выглядят их ногти.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, несмотря на обилие домашней работы, которую они добровольно на себя взваливают, содержат ногти в идеальном состоянии, а, чтобы их не повредить, надевают при мытье полов и посуды резиновые перчатки. Лак для ногтей они предпочитают неброский – бледно-розовый или нюдовый – поэтому искать у них на руках блестки и стразы не приходится, но это не портит впечатления от их здоровых и ухоженных ногтей – скорее, наоборот.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, для которых – так уж они устроены – внешняя красота куда важнее внутренней, уделяют максимум внимания состоянию своих рук и ногтей. При этом они делают все для того, чтобы их маникюр был заметен издалека: лак они применяют только самый яркий – красный, синий, черный, а украшения – стразы, стеклярус, блестки, сверкающие не хуже новогодней елки. Ну а самое главное для представителей знака – форма ногтей: они настолько острые, что ими можно легко оцарапать стекло.

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