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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
228
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые тяжело переживают расставание

Любая встреча, как бы долго она ни длилась, все равно заканчивается расставанием — таков закон жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но вопрос заключается не в том, что мы не в силах что-либо изменить, а в том, как мы воспринимаем неизбежное: одни находят в себе ресурсы, позволяющие отнестись к происходящему с философским спокойствием, а другие — никак не могут с ним смириться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые тяжело переживают расставание.

Козерог

Козероги только кажутся — точнее, хотят казаться — суровыми и бесчувственными людьми, в глубине души они ранимые и сентиментальные люди, которые тяжело переживают любые жизненные перемены, но те, которые касаются разрывов и расставаний с близкими людьми, особенно.

Телец

Тельцы не любят расставаться с тем, что считают своим, и любимые ими люди в этом смысле не исключение. Особенно сильно они расстраиваются, когда инициатива разрыва исходит не от них, а от партнера — в таком случае они просто сходят с ума от раздражения и недовольства.

Рабы

Рыбы, для которых личная жизнь — превыше всего, расставаясь с любимым человеком, впадают в отчаянье: им кажется, что земля уходит у них из-под ног, а их мир рушится — в буквальном смысле этого слов. Павда, происходит это ровно до того момента, пока они не встретят новую любовь.

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Дата публикации
Количество просмотров
228
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