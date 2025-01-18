Астролог назвал знаки Зодиака, которые убегают от реальности в мир иллюзий

Не секрет, что нас далеко не всегда устраивает то, что происходит вокруг нас – в реальном мире.

Выходов из такой ситуации может быть два: во-первых, перестроить все в соответствии со своими желаниями и возможностями, но для этого понадобятся такие качества характера как терпение, упорство и сила воли, а во-вторых, оставив все как есть, создать свое – виртуальное – пространство. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые убегают от реальности в мир иллюзий.

Рыбы

Рыбы обладают тонкими и ранимыми душами, которые травмирует жесткая реальность, в которой они вынуждены существовать. Чтобы избавиться от ее негативного влияния, они часто витают в облаках, где все устроено в соответствии с их представлениями о душевном комфорте.

Рак

Раки – как самый обидчивый знак Зодиака – очень любят мечтать, представляя себе мир в розовых, а не в серых красках. В их фантазиях все люди добры и отзывчивы, а зла и обид не существует вообще, поэтому возвращаться из мира иллюзий в реальность им особенно сложно.

Дева

Девы, несмотря на присущие им здравомыслие и практичность, тоже любят мечтать, создавая себе параллельную реальность, но не дай вам бог стать ее действующим лицом. Чаще всего в своих фантазиях они… разрабатывают планы мести людям, которым не могут отплатить в реальности.

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