Астролог назвал знаки Зодиака, которые уходят из отношений, громко хлопая дверью

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И если одни из нас делают это спокойно и исчезают из чужой жизни практически незаметно, по-английски, другие устраивают из процесса расставания целое театрализованное представление — с криками, скандалами, слезами и истериками.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые уходят из отношений, громко хлопнув дверью.

Овен

Овны своему умению выходить из отношений, громко хлопая дверью — как в прямом, так и в переносном смысле — обязаны своей вспыльчивости, из-за которой они действуют максимально стремительно и настолько же максимально необдуманно, о чем очень быстро начинают сожалеть, но исправить уже ничего не могут.

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Лев

Львы искренне не понимают, как их партнер может спокойно — и счастливо — жить, если их нет рядом. Именно поэтому они никогда не простят его так просто — обязательно устроят представление под названием «пусть знает, кого теряет», а уж потом уйдут, гордо подняв голову и громко хлопнув двери.

Водолей

Водолеям очень важно сделать так, чтобы несмотря на расставание близкий человек еще долго о нем не забыл, и для этого, как говорится, все средства хороши. Возможно, представители знака не станут хлопать дверью в прямом смысле слова, но их уход будет обставлен как настоящий спектакль — с аплодисментами в финале.

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