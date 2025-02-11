Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют читать чужие мысли

Они часто демонстрируют свой талант на различных телевизионных шоу, да и на прием к ним, как правило, стоят очереди. Но на самом деле такое свойство присуще и тем, кто не считает, что обладает сверхъестественными способностями. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют читать чужие мысли.

Скорпион

Скорпионы невероятно проницательны: едва посмотрев на человека, они могут предсказать, что в сложившейся ситуации скажет, а затем и сделает он. Неудивительно, что чужие мысли тоже не являются для них тайной – окружающим иногда кажется, что представители знака видят их насквозь.

Дева

Девы сверхъестественными особенностями не обладают, но очень хорошо умеют «просчитывать» людей, из-за чего кажется, что они читают чужие мысли. Перехитрить представителей знака практически невозможно – не стоит и пытаться: они обнаружат любой обман.

Рак

Раки – знак интуитивный, они на подсознательном уровне чувствуют, что задумал их собеседник и чего следует от него ожидать. Для этого им достаточно просто послушать человека, с которым они общаются – его интонации и взгляды скажут им обо всем.

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