Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют читать мысли других людей
Считается, что язык дан людям для того, чтобы скрывать свои мысли, и мы действительно часто говорим совсем не то, что думаем.
Вот только скрыть их нам удается далеко не всегда, поскольку рядом есть люди, которые видят нас насквозь.
Разумеется, ничего сверхъестественного в такой способности нет — все объясняется вполне реальными причинами, но хитрить с такими людьми не рекомендуется — они быстро раскусят любого лжеца. Астролог Людмила Булгакова навала знаки Зодиака, которые умеют читать мысли других людей.
Рыбы
Рыбы — самый сенситивный знак Зодиака: им доступны самые тонкие материи, благодаря которым они чувствуют других людей как самих себя, а иногда даже лучше. Не стоит даже пытаться их обмануть — фальшь они сразу же «увидят» внутренним зрением, а собеседник попадет в неудобное положение.
Скорпион
Скорпионы — как самый мистический знак Зодиака — на редкость проницательны: иногда кажется, что они заранее знают, что мы хотим сказать или сделать, и зачастую это действительно так. Не стоит им врать — они все равно выведут лжеца на чистую воду, а заодно отучат его поступать так впредь.
Дева
Девы к мистике не имеют никакого отношения — напротив, это самый практичный и твердо стоящий на зеле знак зодиакального круга. Но именно умение все замечать, анализировать и просчитывать делает их настоящими провидцами: они понимают, о чем думает человек, иногда даже раньше, чем это понимает он сам.
