- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 545
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют держать дистанцию между собой и другими людьми
Личные границы в общении с другими людьми чрезвычайно важны, но при этом далеко не все умеют их устанавливать.
А уж о том, чтобы постоянно их удерживать, и речь не идет, хотя это может избавить нас от многих неприятностей самого разного рода. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют держать дистанцию между собой и другими людьми
Козерог
Козероги, какими бы нежными и трепетными они ни были в душе, внешне довольно холодны и неэмоциональны — точнее, очень хотят такими казаться. Они сознательно выставляют границу, отдаляющую их от окружающих — боятся, что кто-то из них нанесет им душевную травму.
Дева
Девы, пожалуй, самый брезгливый знак Зодиака, причем, не только — и не столько — в физиологическом, сколько в моральном плане. Они ни за что не станут общаться с теми, ко по какой-то причине им неприятен и вызывает негативную реакцию — таких людей они держат на расстоянии вытянутой руки.
Скорпион
Скорпионы очень осторожны: прежде чем близко сойтись с новым знакомым, они долго присматриваются к нему, как будто бы «просвечивая» своим внутренним «рентгеном», обладающим очень высокой чувствительностью — все это время они держат его на расстоянии.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели