Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют держать дистанцию между собой и другими людьми

Гороскоп / © Credits

Содержание Козерог Дева Скорпион

А уж о том, чтобы постоянно их удерживать, и речь не идет, хотя это может избавить нас от многих неприятностей самого разного рода. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют держать дистанцию между собой и другими людьми

Козерог

Козероги, какими бы нежными и трепетными они ни были в душе, внешне довольно холодны и неэмоциональны — точнее, очень хотят такими казаться. Они сознательно выставляют границу, отдаляющую их от окружающих — боятся, что кто-то из них нанесет им душевную травму.

Дева

Девы, пожалуй, самый брезгливый знак Зодиака, причем, не только — и не столько — в физиологическом, сколько в моральном плане. Они ни за что не станут общаться с теми, ко по какой-то причине им неприятен и вызывает негативную реакцию — таких людей они держат на расстоянии вытянутой руки.

Скорпион

Скорпионы очень осторожны: прежде чем близко сойтись с новым знакомым, они долго присматриваются к нему, как будто бы «просвечивая» своим внутренним «рентгеном», обладающим очень высокой чувствительностью — все это время они держат его на расстоянии.

