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Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют хранить тайны

Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют хранить тайны

Прогноз астролога / Фото: Credits

У каждого из нас есть что-то такое, что мы хотели бы сохранить в тайне от окружающих. 

Но, несмотря на это, иногда нам все-таки нужно с кем-то подлиться своими секретами, вот только в таких случаях очень важно знать, что те, кому мы о них рассказали, не проболтаются, сделав тайное явным.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют хранить тайны. 

Скорпион

Скорпионам можно смело доверять любые тайны – они никому о них не расскажут, поскольку считают, что сплетничать о чужой жизни не только некрасиво и непорядочно, но и бессмысленно: зачем делать то, что не принесет ничего кроме нескольких минут обсуждения с близкой подругой. 

Рак

Раки обязательно выслушают человека, который захочет рассказать им о сокровенном, а также посочувствуют и дадут добрый совет, но, закончив разговор, тут же забудут обо всем, что только что услышали – у них слишком много собственных секретов, чтобы тратить время и силы на чужие. 

Козерог

Козероги слишком прагматичны для того, чтобы тратить время и силы на распространение чужих секретов, если его можно посвятить чему-то более важному и серьезному – например, работе, которая, в отличие от сплетен, приносит им не только моральное, но и материальное удовлетворение. 

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