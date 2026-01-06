Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют и любят делать подарки

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но всегда ли мы получаем именно то, о чем мечтали, и что нас по-настоящему радует, поскольку далеко не все — включая нас самих — знают, как правильно выбирать презенты.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят и умеют делать подарки.

Лев

Львы любят делать подарки с шиком и блеском: из всех возможных предметов, стоящих на полках многочисленных магазинов, они выбирают нечто наиболее роскошное и, возможно, именно поэтому останавливаются на том, что обязательно произведет впечатление на того, кого они хотят одарить.

Реклама

Козерог

Козероги никогда не скупятся на подарки, покупая вещи дорогие, качественные и добротные, особенно если они предназначены для близких людей. При таком практичном подходе они умудряются из множества вариантов выбрать тот, которые порадует принесет радость адресату.

Скорпион

Скорпион, как правило, недолго думают над подарком близкому — или не очень — человеку: они просто приобретают то, что нравится им самим. Ну а поскольку у таких вещей, как правило, люксовый знак качества, они не могут не прийтись по нраву тому, кому предназначаются.

Читайте также: