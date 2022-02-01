Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют импровизировать

Действовать, когда есть четкая и точная инструкция, в которой все учтено и предусмотрено, всегда легче.

Но бывают случаи – как профессионального, так и личного свойства – когда необходимо действовать по обстоятельствам, а это уже не каждому под силу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют импровизировать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обладают ценным качеством быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, принимать беспроигрышные решения и действовать по обстановке, какой бы запутанной она ни была. Они практически сразу понимают, что нужно сделать, чтобы все сложилось наилучшим образом – причем как в профессии, так и в жизни – и ведут себя соответствующим образом. Ну а поскольку все, что они говорят и делают – результат их импровизации, окружающие не сразу догадываются, в чем дело, и представители знака получают временную фору.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы чувствуют необходимость в импровизации, когда не знают, как поступить в отношениях с тем или иным человеком, особенно если жизнь ставит их перед необходимостью выпутываться из сложной ситуации, в которую они попали. В таких случаях они могут придумывать истории, которые иначе, как сказками, и не назовешь, насыщая их интересными деталями и событиями, которые могут показаться невероятными. Но, как ни странно, такие методы работают: будучи отвлеченными от раздражителя, они быстро успокаиваются.

Водолей (21.01 – 18.02)

Весы чаще всего используют импровизацию в творчестве, которым занимаются – как в профессиональной, так и в самодеятельной сфере. Представителям знака кажется скучным повторять то, что до них много раз делали другие, поэтому они ищут свои пути и импровизируют, пытаясь их нащупать. Лучше всего это получается у актеров, которые таким образом работают над ролью, находя новые грани своего образа. Однако, будучи музыкантами и художниками, они таким образом находят новые образы, в результате чего рождаются гениальные произведения искусства.

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