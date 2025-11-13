Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют исполнять свои желания

Гороскоп / © Credits

И пока одним кажется, что такое умение — из области фантастики или фольклора — в виде народных сказок, другие з легко или не очень — делают свои желания реальностью. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют исполнять свои желания.

Рыбы

Рыбы умеют мечтать — причем, не на любительском, как все остальные, а практически на профессиональном уровне, которому позавидовал бы любой колдун. Они настолько глубоко погружаются в мир грез, что те становятся их реальностью — сначала в их воображении, а потом и на самом деле.

Скорпион

Скорпион, как один из самых энергетичных знаков Зодиака, наполняют свои фантазии мощными вибрациями, под влиянием которых они обретают реальные черты — становятся зримыми и осязаемыми. Спустя какое-то — как правило, непродолжительное — время их мечты воплощаются в жизнь.

Близнецы

Близнецы всегда очень внимательны к деталям, и именно это качество помогает им делать сказку былью. Лучшим способом сделать это является визуализация картин, которые представители знака мечтают сделать реальностью, а она очень чувствительна к мельчайшим нюансам.

