Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют исполнять свои желания
Всем нам хочется, чтобы наши желания исполнялись, а уж уметь делать это самостоятельно — просто предел всех мечтаний.
И пока одним кажется, что такое умение — из области фантастики или фольклора — в виде народных сказок, другие з легко или не очень — делают свои желания реальностью. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют исполнять свои желания.
Рыбы
Рыбы умеют мечтать — причем, не на любительском, как все остальные, а практически на профессиональном уровне, которому позавидовал бы любой колдун. Они настолько глубоко погружаются в мир грез, что те становятся их реальностью — сначала в их воображении, а потом и на самом деле.
Скорпион
Скорпион, как один из самых энергетичных знаков Зодиака, наполняют свои фантазии мощными вибрациями, под влиянием которых они обретают реальные черты — становятся зримыми и осязаемыми. Спустя какое-то — как правило, непродолжительное — время их мечты воплощаются в жизнь.
Близнецы
Близнецы всегда очень внимательны к деталям, и именно это качество помогает им делать сказку былью. Лучшим способом сделать это является визуализация картин, которые представители знака мечтают сделать реальностью, а она очень чувствительна к мельчайшим нюансам.
