Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют копить деньги

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Содержание Козерог Близнецы Дева

Но далеко не все владеют искусством ими распоряжаться: экономить, не жить так, что, как говорят в народе, сегодня густо, а завтра — пусто, и не оставаться время от времени на мели. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют копить деньги.

Козерог

Козерог — самый экономный знак Зодиака, его представители умеют так распределять имеющиеся у них в наличии средства, что им вполне хватает как на безбедную, хоть и не особо роскошную жизнь, так и на сбережения, которые они откладывают на черный — или белый день.

Близнецы

Близнецы умеют бережливо относиться к своим финансам, откладывая из каждой полученной ими суммы определенную часть, складывая копеечку к копеечке. Собрав определенную суму, они отправляются на шопинг, и покупают все, о чем мечтали, пока копили деньги.

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Дева

Девы копят деньги, если можно так сказать, наоборот: они сначала зарабатывают приличную сумму, а затем тратят ее неторопливо и с умом, не разрешая себе покупки, не имеющие первостепенной значимости. В результате у них всегда есть деньги — на всякий случай.

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