ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
458
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют копить деньги

Грамотное обращение с деньгами — залог стабильного материального благосостояния.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но далеко не все владеют искусством ими распоряжаться: экономить, не жить так, что, как говорят в народе, сегодня густо, а завтра — пусто, и не оставаться время от времени на мели. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют копить деньги.

Козерог

Козерог — самый экономный знак Зодиака, его представители умеют так распределять имеющиеся у них в наличии средства, что им вполне хватает как на безбедную, хоть и не особо роскошную жизнь, так и на сбережения, которые они откладывают на черный — или белый день.

Близнецы

Близнецы умеют бережливо относиться к своим финансам, откладывая из каждой полученной ими суммы определенную часть, складывая копеечку к копеечке. Собрав определенную суму, они отправляются на шопинг, и покупают все, о чем мечтали, пока копили деньги.

Дева

Девы копят деньги, если можно так сказать, наоборот: они сначала зарабатывают приличную сумму, а затем тратят ее неторопливо и с умом, не разрешая себе покупки, не имеющие первостепенной значимости. В результате у них всегда есть деньги — на всякий случай.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
458
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie