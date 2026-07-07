Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют находить хорошее даже в плохом

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Но на самом деле ничего плохого в таком отношении к своей жизни в частности и миру в целом нет, поэтому его желательно взять на вооружение всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют находить хорошее даже в плохом.

Близнецы

Близнецы известны свей двойственностью, которая не только доставляет им беспокойство, но и помогает найти выход из разных — в том числе, и непростых — ситуаций. Наткнувшись на неожиданное препятствие, они, справедливо решив, что все делается к лучшему, переходят к плану «Б», который имеется у них в наличии у них всегда.

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Стрелец

Стрельцов нельзя назвать оптимистами в общепринятом смысле этого слова. Столкнувшись с неприятностями, они очень сильно расстраиваются и некоторое — правда, непродолжительное — время впадают в отчаяние, но очень быстро приходят в себя и — поразмыслив над ситуацией — обнаруживают, что все сгладывается наилучшим для них образом.

Весы

Весы очень дорожат внутренним комфортом, поэтому ради обретения морального равновесия иногда совершают поступки, которые удивляют тех, кто их окружает. Так, в сложной жизненной ситуации представители этого знака умело убеждают себя в том, что на самом деле все так и должно быть, и это помогает им пережить любые неприятности.

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