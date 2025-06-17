Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют находить радость в мелочах

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Правда, для того, чтоб ее разглядеть, необходимо обладать особым складом характера – прежде всего, врожденным оптимизмом, а он присущ не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют находит радость даже в мелочах.

Стрелец

Стрельцы, которых с полным правом можно назвать самым оптимистичным знаком Зодиака, в поисках радости в окружающем их мире демонтируют высший пилотах: они не только умудряются отыскать его везде, где только можно, но и могут веселиться даже там, где другие плачут – в своих проблемах и бедствиях.

Водолей

Водолеи обладают ценным даром, который в момент рождения преподносят представителям знака звезды: они умеют игнорировать неприятности, а освободившееся внимание направляют на приятные им вещи, при этом ничто не мешает их радости. Кто-то назовет их легкомысленными, но они, скорее, мудры и оптимистичны.

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Овен

Овны умеют радоваться, не успев подумать о том, что собственно вызывает у них бурные положительные эмоции. Поэтому, даже оценив сложившуюся ситуацию с более реалистичное точки зрения, они уже получили свою дозу дофамина, и уже никто не в состоянии испортить им резко подскочившее хорошее настроение.

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