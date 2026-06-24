Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют обращать зависть себе на пользу

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Вот только влияние на каждого она оказывает разное: одним она портит не только нервы, но и жизнь в целом, а другие умудряются извлекать из нее выгоду.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют обращать свою зависть себе на пользу.

Стрелец

Стрельцам ничто человеческое не чуждо — они не только замечают, в чем другие люди их превосходят, но, к большому удивлению окружающих, не переживают, а радуются по этому поводу. Их отличает так называемая белая зависть, которая заставляет их добиваться аналогичных — а иногда и более высоких — профессиональных и жизненных результатов.

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Овен

Овны, обнаружив, что у кого-то есть нечто, о чем они могут только мечтать — что, кстати сказать, случается крайне редко — сделают все для того, чтобы не только приобрести нечто подобное, но и превзойдут человека, которому позавидовали. Для представителей знака чувство зависти является лучшей мотивацией и руководством к действию.

Весы

Для Весов зависть — прекрасный способ подсмотреть идеи, которые они захотят повторить — воплотить — в своей жизни. Как правило, их «заметки» касаются искусства во всем — от внешнего вида, то есть, грамотно и со вкусом подобранного образа, до интерьера и экстерьера места обитания — квартиры, дома или садового участка.

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