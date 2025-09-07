ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют отказывать красиво

Умение говорить «нет» — один из самых важных навыков, которые необходимы нам в общении с другими людьми.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но даже тем, кто умеет это делать, не всегда удается сохранить хорошие отношения с человеком, чью просьбу они отклонили. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют отказывать красиво.

Весы

Весы, как самый красноречивый знак зодиакального круга, могут облечь свой отказ в такую форму, которая не только не обидит, но и возвысит собеседника в его собственных глазах. Например, они могут поблагодарить его за оказанное внимание и классную идею, которая пришла ему в голову.

Козерог

Козероги обладают даром очень понятно и толково объяснять свой отказ, приводя максимально убедительные доводы, с которыми просто нельзя не согласиться — неудивительно, что их собеседники проникаются их аргументами и недоумевают: как им самим они в голову не пришли?

Рыбы

Рыбы, оказывая кому-либо, так искренне этому человеку сочувствуют, что ему уже через пару минут становится неудобно за то, что они обратились к представителям знака с какой-то просьбой, о том, чтобы настаивать на ее выполнении, как правило, уже и речь не идет.

