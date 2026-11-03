Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют отпускать то, что нельзя изменить

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Первый вариант удается осуществить далеко не всегда — не все обстоятельства можно преодолеть, а на второй нужны моральные силы, которыми обладают не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют отпускать то, что нельзя изменить.

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Водолей

Водолеи легче других знаков принимают сложные — и непонятные — жизненные обстоятельства, и так же легко их отпускают, если видят, что их шансы выиграть стремятся к нулю. При этом они тут же начинают работать над воплощением в жизнь новой идеи, совершено забывая о предыдущей.

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Стрелец

Стрельцов всегда и во всем выручает присущий им оптимизм, и обстоятельства, которые — по объективным причинам — нельзя изменить, в этом смысле — не исключение. Столкнувшись с невозможностью что-либо исправить, они могут начать переживать по этому поводу, но очень быстро успокаиваются, считая: все — к лучшему.

Скорпион

Скорпионы, обладающие мощной интуицией и проницательностью, видят вещи и события во всей их полноте и учитывают все до мельчайших деталей. Взвесив все за и против, они довольно быстро понимают, если у их действий перспектива или нет, и в последнем случае — отпускают ситуацию, справедливо не желая тратить время и силы впустую.

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