Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют отвечать на оскорбления
Прожить без обид от окружающих нас людей вероятно в теории, но практически не представляется возможным.
Как реагировать на них — обидеть в ответ, проигноровать или спокойно поставить на место — каждый решает для себя сам.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют отвечать на оскорбления.
Дева
Девы, столкнувшись с откровенным недоброжелательством, не станут, уподобляясь своим обидчикам, его отзеркаливать. Наоборот, они запомнят все, что им сказали или сделали, а затем, спустя некоторое время, ответят, да так, что навсегда отобьют охоту — как у этого человека, так и у других — задевать их.
Лев
Львы с недоумением относятся к попыткам обидеть или оскорбить их, но, если такое все же происходит, способны одним только взглядом — в крайнем случае, жестом — образумить своего недоброжелателя. В их поведении столько королевского достоинства, что обидчикам становится стыдно за свое поведение.
Телец
Тельцы никогда не проглотят обиду, какой бы она ни была — серьезной или шуточной. И церемониться с человеком, который их задел, не станут: они проедут по нему «катком» своей мощной энергетики, создав вокруг него невыносимо тягостную атмосферу.
