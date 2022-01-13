Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют принимать гостей

На вопрос, умеете ли вы принимать гостей, любая мало-мальски уважающая себя хозяйка, вне всякого сомнения, ответит положительно.

Однако искусство принимать гостей – это не только хорошо накрытый стол, хотя и это имеет огромное значение, необходимо создать атмосферу, которая запомнилась бы всем приглашенным и "заставила" их снова прийти в этот дом. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют принимать гостей.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы любят праздники и умеют их организовывать, поэтому любое приглашение в их дом потенциальные гости воспринимают как подарок. Они точно знают, что там их ждет замечательная компания, вкусная еда и веселое времяпрепровождение: шутки за столом, юмористические тосты, танцы до упаду и игры и соревнования – даже примитивный бег в мешках представители знака могут превратить в потрясающий аттракцион. Правда, есть у таких мероприятий одна отличительная черта: главным действующим лицом там всегда являются хозяева, но им можно простить эту слабость.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – при всей их внешней холодности и сдержанности – обожают, когда в доме много людей, причем чем больше их будет, тем лучше. Мало того что они прекрасно готовят, выбирая не только вкусные, но и известные блюда – как говорится, "с историей", о которой могут рассказывать бесконечно, но и подают их так, что метрдотели лучших ресторанов бледнеют от зависти. Более того, они очень любят изысканную посуду и приборы, накрахмаленные салфетки с антикварными кольцами и хрустальные бокалы с серебряным ободком – в общем, все как в лучших домах Парижа и Лондона.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы тоскуют в одиночестве, поэтому буквально заманивают всех своих знакомых, которые оказываются в поле их внимания и влияния. Чтобы гости чувствовали себя, что называется, как дома, представители знаки создают такую приятную обстановку и создают настолько душевную атмосферу, что те впоследствии с радостью возвращаются под крышу их дома снова и снова. Что до самих представителей знака, то им удается окружить вниманием каждого попадающего к ним человека, говоря ему именно те слова, которые он хочет услышать – надо признать, что в этом вопросе они большие специалисты.

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