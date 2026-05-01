Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют признавать свои ошибки

Поэтому главное — не избежать ошибок, а сделать из них правильные выводы на будущее.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют признавать свои ошибки.

Скорпион

Скорпионы, как правило, видят свои ошибки сразу же — как только они их совершили, поэтому им не требуется много времени, чтобы их признать. Тем не менее, процесс этот часто бывает для них болезненным, да и выводы, которые они делают, часто сопряжены с самоедством, что, впрочем, не гарантирует от новых промахов.

Рыбы

Рыбы готовы взять на себя только свою собственную вину, но и ошибки, совершенные человечеством в целом. Но некоторое — когда продолжительное, а когда и короткое — время спустя они начисто забывают о том, что давали себе клятвы больше не делать ничего подобного, и ошибаются снова, наступая на одни и те же грабли.

Козерог

Козероги используют собственные ошибки исключительно для внутреннего пользования: они хорошо понимают, где накосячили, и, сделав выводы, молча — не привлекая всеобщего внимания — исправляют их. Таким образом они не только добиваются успеха там, где другим это не под силу, но и никогда не повторяют совершенный однажды промах.

