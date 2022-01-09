Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют сопротивляться неудачам 

Жизнь, так уж она устроена, часто подбрасывает нам самые разные – в том числе и неприятные – сюрпризы.

Но одни расстраиваются из-за любой ерунды, а другим все нипочем – они умеют смеяться в лицо всем неприятностям и невзгодам. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют сопротивляться неудачам.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Нельзя сказать, что представители этого знака совсем не переживают из-за невзгод, неудач и неприятностей, которые преподносит им жизнь. Напротив, в первый момент они ужасно расстраиваются – могут даже всплакнуть – и переживают по поводу случившегося, но довольно быстро находят внутреннюю опору и понимают, как им – с учетом сложившихся обстоятельств – действовать дальше. В этом смысле они подобны игрушечным Ванькам-встанькам, которые все равно выпрямляются, как бы сильно их ни прижали к земле.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны обладают редким качеством: они умеют использовать всю силу своих переживаний – а иногда и страданий – в деле исправления неприятной ситуации, в которую попали. В этом смысле на них совершенно бессмысленно давить, поскольку они продемонстрируют третий закон Ньютона, который гласит: сила действия равна силе противодействия. Конечно, завистники могут называть представителей знака баранами, и в данном случае даже будет доля истины, но одолеть их не по силам никаким проблемам и неприятностям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы не напрасно считаются самым слезливым и плаксивым знаком Зодиака, они действительно воспринимают все, что с ними происходит – особенно, если события имеют отрицательный контекст – с эмоциональной точки зрения. Но зато, выплакавшись, они освобождаются от внутреннего негатива и обретают силы для борьбы с негативом внешним. Неприятель, каким бы сильным и хитрым он ни был, как правило, недооценивает представителей этого знака – ему кажется, что он без труда уложит их на обе лопатки, и впоследствии очень удивляется, оказавшись в этом неудобном положении сам.

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