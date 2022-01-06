Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют создавать домашний уют

Что является самым главным в доме – мебель, произведения искусства, дизайн интерьера?

Нет, самое главное в "нашей крепости" – уют, благодаря которому вечером человеку так хочется возвращаться домой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют создавать домашний уют.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – гении домашнего уюта, они могут создать рай даже в шалаше. У них в доме всегда чисто убрано, все расставлено по своим местам и вкусно пахнет. Попав к ним в дом, трудно сразу понять, что именно создает им душевную атмосферу – она существует в комплексе, где ни один акцент не выделяется и не теряется в большом скоплении других. Жилье представителей этого знака, как правило, не хочется – даже ненадолго – покидать не только тем, кто там живет, но и случайным посетителям.

Дева (22.08 – 23.09)

У Дев дома не только чисто и красиво, но и очень креативно – там нет случайных – и тем более находящихся не на своем месте – вещей, которые так часто создают хаос даже в чисто убранной квартире. Представители знака стараются сделать так, чтобы любая мелочь была удобной в использовании, а еще лучше – являлась бы по совместительству произведением искусства. Они могут годами заниматься поисками винтажной ключницы в виде кареты с серебряными накладками или пасхальной тарелки для яиц Кузнецовского фарфорового завода. Их жилье – своего рода музей, но при этом очень уютный.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы умеют окружать себя не только роскошью, которую они, как известно, очень любят, но и уютом, причем делают это не только дома, но и в любых других помещениях, в которых им приходится жить – например, в гостинице или съемной квартире. Где бы они ни появились, рядом с ними тут же появляются атрибуты домашней жизни: сначала связанная вручную салфетка, в "компанию" которой "просится" вазочка, а к ней – цветы. Очень быстро дело доходит до скатерти, покрывала на диван, накидок на кресла и чехлов на стулья. Еще вчера обезличенная комната приобретает обжитый и уютный вил – неудивительно, что из нее не хочется уезжать.

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