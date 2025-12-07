Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют торговать и торговаться

Гороскоп / © Credits

Реклама

Вот только удается это не каждому — такие умения в большинстве случаев являются талантом, который дается — или не дается — человеку от рождения.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют торговать и торговаться.

Козерог

Козерог — самый практичный знак Зодиака, его представители остро чувствуют выгоду, которую принесет им как продажа, та и покупка той или ино вещи, поэтому они практически никогда не оказываются внакладе — напротив, им удается заработать даже там, где остальные терпят досадную финансовую неудачу.

Реклама

Дева

Девы очень прагматичны и расчетливы — они ничего не покупают и не продают, заранее не обдумав необходимость продажи или приобретения. Именно поэтому им сопутствует выгода, которую они получают в любом случае, гарантированно выигрывая там, где проигрывают все остальные, из-за чего вызывают зависть у окружающих.

Телец

Тельцы обладают простой и немудреной — можно сказать, народной — хитростью, которая позволяет им в любом случае — как при продаже, так и при покупке — оставаться в выигрыше. Присущий представителям знака инстинкт позволяет им, чего уж тут греха тать, обманывать других, но никогда не обманываться самим.

Читайте также: