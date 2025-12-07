- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 439
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют торговать и торговаться
Невозможно найти человека, который не хотел бы выгодно купить то, что ему необходимо, и выгодно продать то, что ему больше не нужно.
Вот только удается это не каждому — такие умения в большинстве случаев являются талантом, который дается — или не дается — человеку от рождения.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют торговать и торговаться.
Козерог
Козерог — самый практичный знак Зодиака, его представители остро чувствуют выгоду, которую принесет им как продажа, та и покупка той или ино вещи, поэтому они практически никогда не оказываются внакладе — напротив, им удается заработать даже там, где остальные терпят досадную финансовую неудачу.
Дева
Девы очень прагматичны и расчетливы — они ничего не покупают и не продают, заранее не обдумав необходимость продажи или приобретения. Именно поэтому им сопутствует выгода, которую они получают в любом случае, гарантированно выигрывая там, где проигрывают все остальные, из-за чего вызывают зависть у окружающих.
Телец
Тельцы обладают простой и немудреной — можно сказать, народной — хитростью, которая позволяет им в любом случае — как при продаже, так и при покупке — оставаться в выигрыше. Присущий представителям знака инстинкт позволяет им, чего уж тут греха тать, обманывать других, но никогда не обманываться самим.
