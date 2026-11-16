Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют вовремя "выключать" эмоции

Гороскоп / © Credits

Реклама

Поэтому одних мы считаем впечатлительными и экспрессивными, а других — равнодушными и индифферентными. Но есть и третий вариант — к нему относятся люди, которые, ярко проявляя свои чувства, могут вовремя остановиться, не переступив опасную черту.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют вовремя «выключать» эмоции.

Реклама

Козерог

Козерогов принято считать сдержанными и даже равнодушными людьми, которые практически не проявляют эмоций, но это не в полной мере соответствует истине. Свои эмоциональные реакции представители знака умеют вовремя «гасить»» — так, как будто бы щелкнули тумблером выключателя, после чего снова вывести их на нервный всплеск почти невозможно.

Реклама

Скорпион

Скорпионы часто вступают в эмоциональную перепалку с раздражающими их собеседниками, но до серьезного скандала все-таки не доводят: буквально за один шаг до этого представители знака успокаиваются, но оппоненту становится понятно, что после этого будет только хуже.

Телец

Тельцы часто демонстрируют сдержанность не из-за внутреннего крепкого стержня, а по причине банальной лени. В какой-то момент они понимают, что выяснение отношений на повышенных тонах требует слишком много моральных сил, поэтому они успокаиваются и отходят в сторону.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров