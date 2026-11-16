- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют вовремя "выключать" эмоции
Эмоции — так или иначе — испытывают все, но — с разной степенью интенсивности.
Поэтому одних мы считаем впечатлительными и экспрессивными, а других — равнодушными и индифферентными. Но есть и третий вариант — к нему относятся люди, которые, ярко проявляя свои чувства, могут вовремя остановиться, не переступив опасную черту.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют вовремя «выключать» эмоции.
Козерог
Козерогов принято считать сдержанными и даже равнодушными людьми, которые практически не проявляют эмоций, но это не в полной мере соответствует истине. Свои эмоциональные реакции представители знака умеют вовремя «гасить»» — так, как будто бы щелкнули тумблером выключателя, после чего снова вывести их на нервный всплеск почти невозможно.
Скорпион
Скорпионы часто вступают в эмоциональную перепалку с раздражающими их собеседниками, но до серьезного скандала все-таки не доводят: буквально за один шаг до этого представители знака успокаиваются, но оппоненту становится понятно, что после этого будет только хуже.
Телец
Тельцы часто демонстрируют сдержанность не из-за внутреннего крепкого стержня, а по причине банальной лени. В какой-то момент они понимают, что выяснение отношений на повышенных тонах требует слишком много моральных сил, поэтому они успокаиваются и отходят в сторону.
Читайте также:
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков