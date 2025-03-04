Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют вычеркивать людей из своей жизни раз и навсегда

Прожить жизнь, не поссорившись с окружающими – как близкими, так и не очень – людьми, невозможно.

Но важно понимать, как человек, с которым мы общаемся, реагирует на вероятные ссоры: одни легко забывают даже серьезные обиды и легко иду на примирение, другие – какое-то время злятся, но затем все-таки меняют гнев на милость, но есть и те, кто, сделав проблему из пустячного конфликта, могут вообще отказаться от общения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют вычеркивать людей из своей жизни раз и навсегда.

Водолей

Водолеи – хорошие друзья, которые всегда придут на помощь, дадут добрый свет, а еще они легки в общении и обладают прекрасным чувством юмора, поэтому с ними легко и весело. Но не стоит, как принято говорить, задевать их за живое: они вычеркнут вас из своей жизни раз и навсегда.

Козерог

Козероги никому не прощают ошибок, даже если таковые "живут" только у них в голове. Зацепившись за любой "проступок" со стороны какого-то из окружающих, они способны прийти в бешенство и заблокировать его везде, где только можно, отрезав любые возможности для примирения.

Телец

Тельцы не сразу отказываются от отношений с человеком, который чем-то их обидел. Сначала они стараются наговорить в несколько раз больше неприятностей, чем услышали сами, но и это их не удовлетворяет, и тогда они исключают его из круга общения – помириться с ними уже невозможно.

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