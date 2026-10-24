Астрологиня назвала знаки зодіака, которые умеют жить в моменте

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Но в наше время психологи уделяют ему особое внимание, считая основным условием счастливой и полноценной жизни.

Искусство «жить в моменте» включает в себя принятие реальности, в которой мы существуем, проживать любые — даже неприятные — эмоции, ориентир на собственные — а не навязанные извне — ценности и мотивы и личную ответственность за происходящее, а это дано далеко не всем.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют жить в моменте.

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Телец

Тельцы — как самый неторопливый знак зодиакального круга — как представители знаков, не рвутся вперед, стараясь промахнуть настоящее и сразу же оказаться в будущем. Они проживаются свою жизнь не спеша и со вкусом, тем самым давая окружающим весомый повод для зависти.

Дева

Девы распределяют события своей жизни расчетливо и планомерно, точно зная и хорошо понимая, что и когда у их должно произойти. Более того, они четко видят, что зависит именно от них и выполняют свои обязательства — как перед другим людьми, так и перед самими собой, что не дает им попадать в сложные ситуации.

Козорог

Козороги один из самых реалистичных знаков зодиакального круга — его представители твердо стоят на ногах, знают, чего можно ожидать от жизни в каждый конкретный момент, поэтому готовы к любой ситуации. Нельзя сказать, что это полностью избавляет их от проблем, но точно значительно облегчает им жизнь.

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