Астролог назвал знаки Зодиака, которые, упав, всегда встают на ноги
Жизненные испытания — а их еще никому не удалось избежать — на всех действуют по-разному.
Одни быстро «ломаются» и не осмеливаются снова браться за дело, в котором потерпел неудачу, а другим не страшны никакие испытания — после любого «падения» они, как куклы-неваляшки, снова принимают вертикальное положение и достигают цели, чего бы это им ни стоило.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые, упав, всегда встают на ноги.
Стрелец
Стрельцы — не зря их называют главными оптимистами зодиакального круга — отказываются верить в то, что их «миссия невыполнима». Если они поставили перед собой цель, то, сколько бы раз их ни сбивали с ног, они все равно встают и идут дальше, и так — до тех пор, пока не добьются желаемого.
Козерог
Козероги, главное качество которых трудолюбие и упорство, идут к оставленной цели, несмотря ни на что. Если они решили, что должны чего-то добиться, переубедить их практически невозможно, и никакие «падения» не смогут с ними совладать — они все равно поднимутся и продолжат работу.
Скорпион
Скорпионы болезненно воспринимают любое поражение. Другим это незаметно, поскольку они не подают виду, но себе представители знака устраивают серьезные «разборки», после которых снова идут на штурм «вершины» — неудивительно, что в результате они добиваются своего.
