Астролог назвал знаки Зодиака, которые уверены, что весь мир должен крутиться вокруг них

Гороскоп / © Credits

Реклама

Одни любят быть в центре внимания, а другим удобно находиться в «тени», где никто ничего не станет от них требовать, а третьи считают, что: все вокруг обязаны обеспечивать им комфорт — как моральный, так и материальный.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые уверены, что весь мир должен крутиться вокруг них.

Близнецы

Близнецы — возможно потому, что в них одновременно «живут» два человека — никогда не бывают до конца довольны тем вниманием, которое оказывают им окружающие, ведь им его требуется в два раза больше. А раз так, считают они, то все, кто находится рядом, просто обязаны во всем им угождать и исполнять любые их прихоти.

Реклама

Лев

Львы, считающие себя не только главными представителями зодиакального круга, но и центром Вселенной, уверены, что остальные появились на свет исключительно для ого, чтобы служить им. Поклонение они считают само собой разумеющимся, а невнимание или, тем более, пренебрежение — возмутительным.

Водолей

Водолеи уверены, что весь мир должен крутиться вокруг них, по той простой причине, что они умные, красивые и талантливые, а такие люди всегда нуждаются в помощи и поддержке окружавших. К тому же с ними — и это святая правда! — никогда не бывает скучно, так что определенная доля истины в их убеждении есть.

Читайте также: