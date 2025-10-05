Астролог назвал знаки Зодиака, которые в опасной ситуации впадают в ступор

Гороскоп / © Credits

Есть и те, кто в таком случае просто замирает, не зная, что им делать и как быть. Астролог Людмила Булакова назвала знаки Зодиака, которые в опасной ситуации спадают в ступор.

Стрелец

Стрельцов нельзя назвать беспомощными или бесчувственными, им просто неудобно демонстрировать свою слабость, поэтому они стараются проявлять сдержанность и отстраненность. Разумеется, будучи живыми людьми, они сталкиваются с отложенной реакцией, но это случается с ними тогда, когда и х никто не видит.

Козерог

Козероги стремятся все контролировать, поэтому, попадаю в ситуацию, при которой от них ничего не зависит или зависит очень мало, они, не зная, что им делать, буквально замирают. Им нужно какое-то время, прежде чем они сориентируются и смогут определиться со своими решениями и дальнейшими поступками.

Близнецы

Близнецы, которые зачастую не могут договориться не только с окружающими, но и сами с собой, в опасной ситуации не в состоянии понять, к какой своей субличности – первой или второй – им нужно прислушаться. По сути, они тянут представителей знака в разные стороны, неудивительно, что они впадают в ступор.

