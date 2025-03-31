Астролог назвал знаки Зодиака, которые в отношениях всегда больше берут, чем дают

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Содержание Дева Близнецы Рыбы

Если отношения морально здоровые, удастся соблюсти баланс, при котором никто не чувствует себя обиженным, но если существует крен в одну из сторон, кто-то обязательно ощущает их негатив и токсичность. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в отношениях всегда больше берут, чем дают.

Дева

Девы, уверены, что им все должны. Они охотно принимают «подношения», какой бы образ те ни принимали, но при этом им и в голову не приходит, что взамен полученного неплохо было бы что-то отдать взамен — в таком случае удастся соблюсти равновесие, которое является основой счастливых отношений.

Близнецы

Близнецов практически невозможно зафиксировать в одном состоянии: сегодня они готовы отдать своему партнеру все, а уже завтра требуют вернуть это обратно, да еще и получить что-то в придачу. В результате им все-таки удается порадовать себя, получи на выходе больше, чем отдали.

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Рыбы

Рыбы, несмотря на свою любвеобильность, все-таки делаю все для того, чтобы их любили хотя бы чуточку больше, чем они сами любят кого бы то ни было. Им приятно чувствовать себя обожаемыми, а для этого они всяческими манипулируют близкими людьми, не считая это зазорным.

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